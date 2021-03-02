На Киевщине бойцы Нацгвардии прошли базовый курс подготовки снайперов

На Киевщине в учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям бойцам Национальной гвардии вручили дипломы и сертификаты о прохождении подготовки на специальных курсах снайперов (UAR-10).

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Отмечается, что гвардейцы получили теоретические знания по снайпингу, тактической, инженерной, психологической подготовке и усовершенствовали практические навыки по ведению огня по различным целях и умелой его корректировки.

Главное внимание инструкторы уделили освоению полуавтоматической снайперской винтовки украинского производства UAR-10 и именно практическим упражнениям стрельбы из нее по специальным мишеням.

Фото: mvs.gov.ua

"Мы дали вам основную базу знаний для осуществления стрельбы на дальние расстояния и научили попадать в цель. Но, чтобы стать настоящим снайпером, вам необходимо развивать и совершенствовать свои навыки. Не каждый из вас сегодня получает диплом. Обучение было жестким, ведь мы готовим вас к выполнению служебных задач в боевых условиях", - отметил начальник учебно-боевого центра подготовки к специальным действий Международного центра полковник Константин Корницкий.

Фото: mvs.gov.ua

В проведении спецкурса были также задействованы инструкторы по снайпингу из других подразделений спецназначения Нацгвардии. В ходе учений инструкторы обменивались опытом и выработали однообразие в подходах по подготовке спецназовцев.

Фото: mvs.gov.ua

"Профессия снайпер очень важна, ведь там, где он «работает», нет потерь. На этом курсе я получил очень большой опыт - это багаж знаний по снайпингу, которому учат в учебно-боевом центре. Очень благодарен инструкторам за то, что мы лично, как специалисты, движемся вперед и через некоторое время свой опыт будем передавать своим собратьям", - рассказал один из участников курса.

Напомним, в январе Нацгвардия начала разработку доктрины по принципам НАТО.