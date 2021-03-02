ГБР объявило подозрение заместителю начальника охраны колонии Николаева, в которой застрелилась инспектор

Установлено, что он незаконно допускал младшего инспектора к дежурству с оружием.

Следователи Государственного бюро расследований города Николаева сообщили о подозрении первому заместителю начальника учреждения - заместителю начальника учреждения по надзору и безопасности, охране и оперативной работе Государственного учреждения "Петровская исправительная колония №49".

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Установлено, что заместитель охраны незаконно допускал младшего инспектора отдела охраны к дежурству с оружием.

"24 июля 2020 года женщина погибла на территории колонии во время несения службы в результате самоубийства с применением незаконно выданного оружия. Таким образом, первый заместитель начальника подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - пояснили в Бюро.

Фото: dbr.gov.ua

Сейчас подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, ранее на Николаевщине рецидивист с 10 судимостями бежал из исправительного центра на мопеде.