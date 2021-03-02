Чехия наградила Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии"

Республика Чехия наградила лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафу Джемилева медалью "За заслуги в дипломатии".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Чехии в Twitter .

"От имени министра Томаша Петржичека посол в Украине Р. Матула вручил медаль "За заслуги в дипломатии" лидеру крымских татар и неутомимому диссиденту М. Джемилеву, пожизненному правозащитнику, который в течение многих лет подвергался гонениям со стороны советского режима", - говорится в сообщении.

Фото: #twitter#.com/CzechMFA

Напомним, в 2018 году Джемилев был удостоен награды американского Национального фонда за демократию (NED).