Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности" № 1187-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Офис президента.

Так, согласно документу, растут размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте; за нарушение требований пожарной безопасности, а также за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению; за начало работы новообразованных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, увеличиваются штрафы за невыполнение законных требований представителей центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Отмечается, что этот закон позволит осуществлять эффективные и системные меры по защите природных экосистем от пожаров, повысит эффективность государственного контроля, усилит ответственность в этой сфере, что будет способствовать минимизации количества и масштабов пожаров.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 29 января Кабмин поддержал усиление ответственности за нарушение пожарной и техногенной безопасности. В декабре прошлого года об увеличении штрафов за нарушение требований пожарной безопасности заявляли и в Офисе генпрокурора.

21 января днем в Харькове днем загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. В результате погибли 16 человек.

Владелец домовладения, сдавший двухэтажный дом под пансионат, арендатор дома и его жена, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, координировавший работу пансионата, были задержаны. Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет. 23 января Киевский райсуд Харькова избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Позже Правительственная комиссия по расследованию этого пожара сообщила, что по состоянию на 2 февраля проверено 1205 социальных объектов: домов престарелых, домов-интернатов для лиц с инвалидностью, центры для алко- и наркозависимых. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. При этом 335 из 538 проверенных на данный момент домов престарелых не включены в Реестр поставщиков социальных услуг.