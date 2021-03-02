Возле Водяного подорвался военный автомобиль, девять бойцов получили ранения

Бойцы доставлены в медучреждение.

Возле Водяного подорвался военный автомобиль, девять бойцов получили ранения
Фото: Макс Левин

На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадали девять военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Сегодня, 1 марта, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмы", - говорится в сообщении.

Раненые доставлены в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

27 февраля возле Луганского украинский военный подорвался на противопехотной мине.

26 февраля рядом с Водяным в результате обстрела шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмы. Еще один украинский защитник получил пулевое ранение вблизи Марьинки и Лебединского. Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил осколочные ранения.

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