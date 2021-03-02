Минздрав ожидает поставку китайской вакцины от ковида на этой неделе

"По контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта".

Министерство здравоохранения ожидает поставку китайской вакцины против коронавирусной болезни на этой неделе.

Об этом сказал министр Максим Степанов в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем поставку CoronaVac. По контракту, вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал он.

Результаты третьего этапа клинического исследования вакцины Coronavac в Индонезии продемонстрировали эффективность 65,3%, в Турции - 91,25% при аналогичном испытании, а в Бразилии (где вакцинировали только медиков) - не более 50%. Эта вакцина содержит в своем составе инактивированный вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Препарат разрешили для экстренного использования в Азербайджане, Бразилии , Китае, Чили, Индонезии и Турции. Китай разрешил использовать вакцину производителя Sinovac Biotech для иммунизации широкой общественности.

Предварительная эффективность этого препарата, согласно сайту Минздрава "Вакцинация от COVID-19", составляет 50%. Но в соглашении с производителем Украина прописала требование - не менее 70%. Если средняя эффективность будет ниже, компания-производитель компенсирует Украине потраченные средства.

Степанов, который себе сделал прививку вакциной AstraZeneca индийского производства, заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.

Напомним, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech.

28 февраля первую поставку этой вакцины получили Филиппины.