Саркози приговорили к лишению свободы за коррупцию

Парижский суд в понедельник признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием. Его приговорили к году лишения свободы и еще двум годам условно, пишет Associated Press.

66-летний политик, который был президентом в 2007-2012 годах, обвинялся в попытке незаконно получить информацию, составлявшую тайну следствия, - в рамках дела о возможном незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Суд заявил, что обстоятельства дела были "крайне серьезными", учитывая, что их совершил бывший президент. К тому же, заявил судья, как бывший адвокат Саркози прекрасно знал, что его действия были незаконными.

Впрочем, приговор, который получил Саркози - более мягкий, чем просила прокуратура. Там требовали, чтобы его лишили свободы минимум на два года.

Вместе с Саркози аналогичные приговоры получили еще двое обвиняемых.

Напомним, что против Саркози расследуется еще одно дело дело. Бывшего президента подозревают в том, что он незаконно получал финансирование от президента Ливии Муаммара Каддафи.