СБУ подготовила запросы о международной правовой помощи в деле Шария

В прокуратуру направлены материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран.

Служба безопасности Украины направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Также в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Эти материалы также направлены в прокуратуру.

Как сообщалось, в феврале Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Его вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не появился. СБУ расценивает неявку на допрос как сокрытие от следствия.

В настоящее время Шарий объявлен в государственный розыск.