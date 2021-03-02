Правительство Германии обсудит с США "Северный поток-2"

В правительстве Германии неоднократно поднимали вопрос газопровода в разговорах с предыдущей американской администрацией.

Правительство Германии обсудит с США "Северный поток-2"
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
Фото: nord-stream2.com

Кабинет министров ФРГ намерен провести переговоры с властями Соединенных Штатов по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом говорится в ответе правительства Германии на депутатский запрос фракции "Зеленые", передает “Интерфакс-Украина”.

"С новым правительством США будут искать контакта, как страны-члены ЕС, так и федеральное правительство в двустороннем порядке", - говорится в ответе.

В правительстве напомнили, что неоднократно поднимали вопрос газопровода в разговорах с предыдущей американской администрацией.

Напомним, 19 февраля Соединенные Штаты решили не вводить санкции против немецких компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2".

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что компании, участвующие в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2", как и прежде, могут попасть под санкции.

По состоянию на конец февраля работу на роSSийском газопроводе "Северный поток-2" прекратили 18 международных компаний. Это позволит им избежать американских санкций.

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