В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета

Нападение совершено на Дмитрия Майстро, он в больнице.

В Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета
Дмитро Майстро
Фото: zp.depo.ua

В Запорожье полиция устанавливает личности злоумышленников, которые избили депутата областного совета. По предварительным данным, нападавших было четверо. Их личности и местонахождение устанавливается.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"1 марта примерно в 9:20 в отделение полиции № 2 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Школьной неизвестные избили депутата областного совета. На место происшествия выехало руководство полиции области и следственно-оперативная группа в полном составе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. Решается вопрос правовой квалификации события. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как пишет издание Depo.Запоріжжя, нападение было совершено на депутата Запорожского областного совета Дмитрия Майстро.

Майстро - адвокат, был избран в Запорожский облсовет на местных выборах в октябре 2020 года от партии Владимира Буряка "Единение".

Отмечается также, что в феврале на приемную Майстро в поселке Кушугум под Запорожьем дважды нападали: один раз пытались поджечь приемную, в другой раз - разбили двери.

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