США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $125 миллионов

Это действие подтверждает стремление США обеспечить оборонительное летальное оружие, чтобы Украина могла эффективно защищаться от роSSийской агрессии.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $125 миллионов
Фото: Википедия

Министерство обороны США анонсировало новый пакет помощи объемом $125 млн для улучшения обороноспособности Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Минобороны США.

Эта инициатива, как отмечается, включает в себя обучение, оборудование и консультативные усилия, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

"Пакет USAI включает в себя 2 дополнительных вооруженных патрульных катера Mark VI для усиления способности Украины патрулировать и защищать свои территориальные воды. На сегодняшний день США передали в общей сложности восемь патрульных катеров Mark VI. Пакет также включает возможности для повышения летальности, командования и управления и ситуационной осведомленности украинских сил путем предоставления дополнительных контрартиллерийских радаров и тактического оборудования; постоянную поддержку возможностей спутниковых снимков и анализа, а также оборудования для обеспечения военной медицинской помощи и процедур боевой эвакуации", - говорится в сообщении.

Как отметили в Пентагоне, это действие подтверждает стремление США обеспечить оборонительное летальное оружие, чтобы Украина могла эффективно защищаться от роSSийской агрессии.

В Пентагоне также отметили, что остальные $150 млн в 2021 финансовом году, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены после того, как Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом покажет, что Украина в этом году достигла достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.

В ведомстве отметили, что с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности более чем на 2 миллиарда долларов.

Напомним, 15 января Соединенные Штаты передали украинским Вооруженным силам очередную партию военной помощи в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

10 февраля украинские моряки получили очередную помощь от США - 10 скоростных катеров, свыше 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование.

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