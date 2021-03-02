ЦИК зарегистрировала Кузьменко кандидатом в народные депутаты от "ЕС"

Кузьменко отметила, что будет добиваться обеспечения своего конституционного права быть избранной.

1 марта Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты Украины от партии «Европейская Солидарность» в 50-м округе. Об этом сообщает пресс-служба " ЕС ".

«Сегодня меня официально зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины в 50-м округе в Донецкой области. Эти выборы для меня - продолжение борьбы, которую мы ведем уже семь лет за украинский Донбасс. Уверена, что патриоты Донбасса объединятся и помогут мне в этой сложной, но чрезвычайно важной борьбе», - отметила Кузьменко.

«Моя программа - это не просто слова. Это четкий план, как сделать жизнь нашего округа и страны лучшей. Мои профессиональные знания и настойчивость позволят нам совместно ее реализовать. Ведь украинский парламент сейчас как никогда нуждается в медиках-профессионалах», - добавила она.

Юлия Кузьменко отметила, что планирует активно вести кампанию и добиваться обеспечения своего конституционного права быть избранной.

«Сейчас мы живем в эпоху специфического правосудия. Но я надеюсь, что мне дадут возможность реализовать свое конституционное право быть избранной и провести кампанию в округе лично. Ведь ничто не заменит для меня живого общения с людьми», - отметила кандидат.

«Настроение боевое, и я настроена побеждать. Украина начинается с Донбасса, и я буду за нее бороться», - резюмировала Кузьменко.