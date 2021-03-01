Вблизи Пищевика погиб украинский военный

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Пищевик роSSийско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие обстрелов противника погиб один украинский воин. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина.

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который был сбит украинскими военными.

Вблизи Верхнеторецкого оккупанты совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов. В ответ на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

"Основной целью действий вооруженных формирований ОРДЛО оставалось провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину, якобы из-за обстрела со стороны ВСУ. По всем фактам зафиксированных нарушений УС СЦКК принимались меры реагирования в рамках координационного механизма через СММ ОБСЕ ", - отмечают в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 1 марта зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Павлополя вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Украинские защитники открывали огонь.