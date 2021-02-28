Все желающие смогут получить вакцину от ковида в этом году, - Шмыгаль

Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, отметил премьер-министр.

Все желающие смогут получить вакцину от ковида в этом году, - Шмыгаль
Фото: Youtube / Кабмін

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все желающие смогут получить вакцину от коронавируса в 2021 году.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

“Вакцинирование происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это - наш путь возвращения к привычной жизни", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в субботу, 27 февраля, начали вакцинировать военных в Луганской области.

Шмыгаль отметил, что Украина имеет контрактов на более, чем 30 млн доз вакцины, и "мы продолжаем переговоры".

Напомним, на этой неделе в Украине началась кампания по вакцинации населения от COVID-19.

Прививки вакциной AstraZeneca/Oxford, изготавливаемой на мощностях индийской компании Serum Institute, сделали уже 3 141 человек.

Препарат прибыл в количестве 500 тыс. доз. В начале марта Украина еще должна получить 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

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