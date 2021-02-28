Верхушка "Грузинской мечты" устроила вечеринку в день задержания лидера оппозиции, - СМИ

Хозяин дома сказал, что праздновали не задержание, а его день рождения.

Верхушка партии "Грузинская мечта" устроила вечеринку с музыкой 23 февраля, когда был задержан лидер оппозиции Ника Мелия.

Об этом сообщил оппозиционный телеканал "Мтавари".

Поздно вечером 23 февраля представители "Грузинской мечты" собрались в доме Антона Оболашвили, владельца фармацевтической компании "Глобалфарм".

На ужине в "поселке миллионеров" - самой престижной части поселка Цхнети в пригороде Тбилиси - камеры зафиксировали главу "Грузинской мечты", лидера парламентского большинства Ираклия Кобахидзе, мэра Тбилиси и генсека партии Каху Каладзе, депутата-миллионера Ираклия Хахубия, а также важного спонсора партии Георгия Барвенашвили.

На кадрах "Мтавари" видно, что меры безопасности на территории усилены, по внутреннему периметру дома выставлено большое количество охраны. Гостей, рассаженных за столом на стеклянной галерее, обслуживали несколько официантов в масках, ужин сопровождался выступлением музыкального коллектива.

Охранники пытались помешать съемочной группе, в том числе применяя физическую силу. Этот инцидент смутил некоторых гостей. Каха Каладзе и его жена вообще покинули ужин. Хозяин дома Оболашвили сказал, что гости праздновали его день рождения, а не задержание оппозиционера Мелии.

"Отмечаем ли мы задержание Мелии? Это полный абсурд. Как можно говорить такое? Никого не радует чье-либо задержание", - сказал он.

Но, как пишут "Новости-Грузия", бизнесмен родился 1 марта, а не 23 февраля.

Напомним, что главу крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию задержали утром 23 февраля. Его обвиняют в организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года.

Чтобы задержать политика, полиция штурмовала офис ЕНД. Во время полицейской операции пострадали около двух десятков человек. Многим стало плохо во время давки, когда полицейские принудительно начали выводить всех из офиса ЕНД. Другие потеряли сознание из-за слезоточивого газа.