Еще один украинский военный умер от осложнений, вызванных ковидом

Военный лечился в Центральной городской клинической больнице города Ужгорода.

Еще один украинский военный умер от осложнений, вызванных ковидом
Фото: Київрада

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 46-й летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Военнослужащий находился на стационарном лечении в Центральной городской клинической больнице города Ужгорода.

"Позитивный ПЦР тест от 22.02.2021р. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

Кроме того, в субботу, 27 февраля, коронавирус обнаружили у 115 военных. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 3 человека.

По состоянию на 28 февраля ковидом в Вооруженных Силах Украины болеет 808 человек. На изоляции находится 147 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 15 946 человек.

Напомним, в субботу, 27 февраля, в Украине зафиксировали 5 833 новых случая коронавируса, летальных случаев – 89.

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