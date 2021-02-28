В Крыму пересохли два водохранилища - мониторинг

Еще одно приближается к высыханию.

В Крыму пересохли два водохранилища - мониторинг
Фото: pravda.com.ua

В Крыму истощились два водохранилища, перейдя отметку "мертвый объем", а одно приближается к высыханию.

Об этом пишет ru.krymr.com со ссылкой на данные оккупационной власти.

Согласно мониторингу, полностью истощены запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. За месяц, несмотря на обильные снежных осадкков, воды в них так и не прибавилось. Приближается к высыханию Балановский водоем.

Отметим, когда водохранилище переходит отметку "мертвый объем", то в нем остается такое количество воды, которую уже нельзя использовать.

В январе 2021 года Украинский Национальный центр управления и испытаний космических средств также провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма, которые показали, что площадь крымских водохранилищ за последний год "существенно уменьшилась".

Издание отмечает, что Симферополь практически полностью обеспечивается водой за счет подземных источников, а на прошлой неделе из-за дефицита воды Ялта и Алушта перешли на график подачи воды.

Добавим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

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