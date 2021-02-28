В Казахстане задержали более 50 участников акций протеста против политических репрессий

Митингующие требовали политических реформ.

В Казахстане задержали более 50 участников акций протеста против политических репрессий
Нурсултан Назарбаєв
Фото: pravda.com.ua

В воскресенье, 28 февраля, полиция Казахстана задержала несколько десятков сторонников оппозиции, которые протестовали на улицах больших городов против политических репрессий.

Об этом пишет Reuters.

"Правящая партия "Нур Отан" доминировала на политической арене бывшей советской республики в течение почти трех десятилетий, когда оппозиционные движения, которые находятся в стороне и не имеют мест в парламенте, в основном заявляют о себе через публичные протесты", - говорится в сообщении.

Сторонники двух отдельных оппозиционных групп собрались, в частности, в крупнейшем городе Казахстана Алматы. Они требовали политических реформ и освобождения политических заключенных. Полиция задержали не менее 50 человек в центре города, а десятки людей, собравшихся в другом месте, были полностью окружены полицией в черных балаклавах и спецодежде.

"Назарбаев, идите", - скандировали участники митинга, имея в виду экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который сохранил широкие полномочия после отставки почти два года назад и помог выбрать своего преемника.

Власти предупредили, что воскресные акции протеста являются незаконными, заявив, что их организаторы не придерживались необходимых юридических процедур.

Напомним, в январе в Казахстане на парламентских выборах победила партия власти "Нур Отан" ("Свет Отечества") во главе с Назарбаевым.

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