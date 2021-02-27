"Фактически финансируем тирана", - глава МИД Литвы о "Северном потоке-2"

В то же время Ландсбергис предлагает "дать Путину шанс".

"Фактически финансируем тирана", - глава МИД Литвы о "Северном потоке-2"

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал продолжение строительства роSSийского газопровода "Северный поток-2" в Европу в обход Украины "фактическим финансированием тирана", как он назвал президента РоSSии Владимира Путина.

Об этом глава МИД Литвы сказал в интервью Радио Свобода.

В то же время он предлагает "дать Путину шанс" на добровольную демократизацию страны, чтобы с ней можно было сотрудничать в отношении этого газопровода.

"Начну с того, что в проекте "Северный поток-2" нет никакого смысла. Ни в экономическом плане, ни в плане значения для региона или по экологическим соображениям. Например, Европа намерена прекратить использование ископаемого топлива - это должно произойти до 2030 года. Этот газопровод только добавит ископаемого топлива в регионе", - сказал Ландсбергис.

По его словам, этот проект также не приносит никакой пользы единству Европы.

"Учитывая то, что сейчас невозможно найти компромисс в вопросе применения санкций против компаний, которые строят "Северный поток-2", как это сделали США, - мое предложение к обсуждению было, чтобы мы подумали над тем, чего хотим достичь в РоSSии . Моя идея была в том, чтобы дать РоSSии шанс провести демократические выборы. Пожалуй, многие скажут, что это невозможно. Но надо посмотреть. Может, Путин позволит участие в выборах для оппозиционных партий, для реальной оппозиции. Смогут ли они зарегистрироваться? Отпустит ли он из тюрьмы оппозиционного лидера? Допустят ли к этим выборам наблюдателей? Перечень довольно длинный. И если что-то из этого случится, благодаря давлению ЕС, мы поймем, что наша политика на что-то влияет", - предположил Ландсбергис.

"Если в РоSSии состоятся демократические выборы, то хорошо - стройте дальше. Если это экономический проект, то ладно, мы сможем дальше сотрудничать в нем с демократическим правительством демократической РоSSии - хорошо. Но в нынешних условиях этим проектом мы фактически финансируем тирана. А это всегда плохая идея - потому что на эти средства он в конце концов строит танки. Поэтому моя идея была - отложить строительство до выборов. Перефразируя Джона Леннона, дадим Путину шанс", - заявил министр иностранных дел Литвы.

Напомним, 19 февраля, Соединенные Штаты решили не вводить санкции против немецких компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока - 2".

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что компании, участвующие в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2", как и раньше, могут попасть под санкции.

Накануне стало известно, что немецкая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в проект "Северный поток-2".В отчете компании за четвертый квартал и 2020 год отмечается, что дальнейшее финансирование не планируется.

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