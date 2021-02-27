В Молдову доставили первую партию вакцины AstraZeneca из Румынии

27 февраля в Молдову из Румынии спецрейсом службы санитарной авиации доставлена первая партия вакцины от COVID-19.

Фото: facebook.com/maia.sandu

Посол Румынии в Молдове Даниэл Ионицэ сообщил журналистам в кишиневском аэропорту, что Румыния передала Молдове 21 тыс. 600 доз вакцины AstraZeneca, передает Интерфакс-Украина".

"Согласно договоренностям президентов Молдовы и Румынии Майи Санду и Йоханнис, сегодня первая партия вакцины доставлена в Кишинев. Мы рады, что смогли оказать помощь гражданам Молдовы, чтобы как можно скорее начать процесс вакцинации", - сказал Ионицэ.

Президент Мая Санду поблагодарила Румынию, отметив, что это только первая партия из 200 000 доз, которые Румыния готова предоставить Молдавии.

"Я очень рада, что сегодня мы получили первые 21,6 тыс. доз вакцины. Спасибо всем, кто принимал участие в этой акции, особенно за диалог с производителями, благодаря которому это пожертвование стало возможным. Мы благодарны Румынии за эту вакцину. Этот первый транш предназначен для медицинского персонала", - сказала президент.

Фото: facebook.com/maia.sandu

На вопрос журналистов, когда начнется кампания вакцинации и собирается ли она сама вакцинироваться, Санду ответила, что национальный план вакцинации утвержден, и процесс начнется на следующей неделе.

"Мы ждем дополнительные дозы вакцины как от Румынии, так и через платформу COVAX. Я всегда выступала за вакцинацию и готова вакцинироваться в любой момент. Я готова сделать прививку, чтобы убедить сомневающихся в качестве вакцины. Но прежде всего, вакцина необходима тем, кто лечит пациентов с COVID-19 ", - сказала Санду.

Ранее на этой неделе Национальное агентство по лекарствам зарегистрировало для использования в Молдове три вакцины - "Pfizer", "AstraZeneca" и "Sputnik V".

За последние десять дней в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Накануне Национальная комиссия по общественному здоровью ввела новые ограничительные меры. Так, с понедельника, 1 марта, закрываются все средние, средние специальные и высшие учебные заведения, отменены все школьные олимпиады и другие мероприятия. Запрещается также работа театров, концертных залов и домов культуры. В Кишиневе общественный транспорт не будет работать в выходные. Также всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу, а государственные учреждения будут работать по особому графику.

С 5 марта все граждане Молдовы, которые возвращаются на родину, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до прибытия. В противном случае они будут находиться на карантине 14 дней. Правительственная комиссия не исключает, что срок действия ограничений может быть продлен.

В Молдове до 15 апреля действует режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Заведения общественного питания не могут работать в период с 22:00 до 07:00. Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Торговые центры закрыты в выходные, рынки работают по специальному графику, утвержденному местными органами власти в зависимости от эпидемической ситуации.