Левую партию Германии впервые возглавят две женщины

Сопредседателями Левой партии Германии впервые в ее истории будут две женщины. Янине Висслер и Сюзанне Хенниґ-Вельзов избраны на эту должность в ходе онлайн-съезда в субботу, 27 февраля. Результаты интернет-выборов должны быть подтверждены во время голосования по почте, передает DW.

39-летняя Висслер, которая возглавляет фракцию "левых" в ландтаге Гессена, получила 84,2% голосов. 43-летняя Хенниґ-Вельзов, председатель фракции в тюрингском парламенте, набрала 70,5% голосов. Таким образом они станут наследницами Кати Киппинґ и Бернда Риксинґера, которые возглавляли партию в течение почти девяти лет и отказались баллотироваться снова.

Выступая перед делегатами, Висслер и Хенниґ-Вельзов назвали приоритетами своей программы борьбу против социального неравенства и единство членов партии в отстаивании своей позиции. Висслер в своей речи указала на раскол общества, который усилился на фоне пандемии. В то время, как многие из-за локдауна оказались в тяжелом положении, количество миллионеров в стране продолжает расти, подчеркнула она. "С этой ситуацией мы никогда не согласимся", - отметила политик.

В свою очередь, Хенниґ-Вельзов призвала однопартийцев доверять новому руководству и преодолеть внутрипартийные конфликты. Она обещает укрепить коммуникацию внутри партии и совместно с другими искать решения актуальных проблем.

В Бундестаге, где сейчас 709 депутатов, у Левой партии есть 69 мандатов. В конце сентября в Германии пройдут очередные парламентские выборы.