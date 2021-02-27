Возле консульства РФ в Харькове разместили баннер с изображением Крыма и надписью: "Краденое"

Ранее СБУ вывесила у посольства РоSSии в Киеве билборд "Крым - это Украина".

Баннер с изображением оккупированного РоSSийской Федерацией полуострова Крым и надписью "Краденое" разместили напротив Генерального консульства РФ в Харькове.

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Как сообщает Суспильное, изображение размещено на перекрестке улиц Максимилиановской, где расположено консульство, и Политехнической, за забором университета "ХПИ".

Справа на баннере - эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.

Летом 2020 года на доме у роSSийского консульства в Харькове появился мурал с символикой контрразведки. На нем изображен казак, который побеждает змея и надпись: "Помним - побеждаем".

Фото: suspilne.media

Ко Дню крымского сопротивления роSSийской оккупации у посольства РФ в Киеве СБУ разместили баннеры с надписью: "Крым - это Украина". Рекламные щиты с аналогичным содержанием на днях появились на центральной улице Харькова - Сумской.

Фото: suspilne.media

В прошлом году ко Дню РоSSии СБУ разместили возле дипломатических учреждений РФ в Киеве , Одессе и Львове билборды с гербом контрразведки.

РоSSия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают присоединения полуострова к РФ .