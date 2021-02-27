Возле консульства РФ в Харькове разместили баннер с изображением Крыма и надписью: "Краденое"
Ранее СБУ вывесила у посольства РоSSии в Киеве билборд "Крым - это Украина".
Баннер с изображением оккупированного РоSSийской Федерацией полуострова Крым и надписью "Краденое" разместили напротив Генерального консульства РФ в Харькове.
Как сообщает Суспильное, изображение размещено на перекрестке улиц Максимилиановской, где расположено консульство, и Политехнической, за забором университета "ХПИ".
Справа на баннере - эмблема контрразведки Службы безопасности Украины.
Летом 2020 года на доме у роSSийского консульства в Харькове появился мурал с символикой контрразведки. На нем изображен казак, который побеждает змея и надпись: "Помним - побеждаем".
Ко Дню крымского сопротивления роSSийской оккупации у посольства РФ в Киеве СБУ разместили баннеры с надписью: "Крым - это Украина". Рекламные щиты с аналогичным содержанием на днях появились на центральной улице Харькова - Сумской.
В прошлом году ко Дню РоSSии СБУ разместили возле дипломатических учреждений РФ в Киеве, Одессе и Львове билборды с гербом контрразведки.
РоSSия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают присоединения полуострова к РФ.
Согласно действующим законам Украины, въезд любых людей в Крым и выход разрешен только через дорожные и железнодорожные пункты пропуска въезда и выезда, расположенных на админгранице между Крымом и территорией Украины, подконтрольной Киеву. Лицам, которые пересекают границу, нарушая украинское законодательство, запрещают въезд в Украину.