Кулеба пригласил французский бизнес к участию в "Большом строительстве" и большой приватизации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время рабочего визита во Францию провел встречу бизнес-совета с представителями крупного и среднего бизнеса и пригласил их принять участие в "Большом строительстве" и большой приватизации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

"В последующие годы в Украине открываются огромные возможности, в частности в сферах строительства, инфраструктуры и энергетики. Президент Украины и Правительство настроены на масштабное обновление украинской инфраструктуры, чтобы создать качественно новые возможности для развития нашей страны и международной торговли", - отметил министр.

Дмитрий Кулеба уточнил, что речь идет, прежде всего, о построении и концессии дорог и мостов, концессии и приватизации портов, модернизации пограничной инфраструктуры, проектах по электрификации общественного транспорта, о развитии систем водоснабжения, переработки мусора и др.

Кроме того, стороны уделили особое внимание энергетической сфере. Кулеба отметил потенциал производства в Украине зеленого водорода и синхронизацию нашего государства с курсом Европейского зеленого соглашения, которое открывает новые возможности в сфере возобновляемой энергетики.

Отмечается, что участие в совете приняли топ-менеджеры компаний, которые уже работают или заинтересованы в реализации бизнес-проектов в Украине: Airbus, Air Liquide, Alstom, Cr?dit Agricole, Egis, RTE International, TOTAL Eren, Tryba Energy и тому подобное.

Большая стройка - это масштабный инфраструктурный проект, благодаря которому в короткие сроки по всей стране построены и реконструированы сотни социальных объектов и дорог.

На всеукраинском форуме "Украина - 30. Инфраструктура" президент Владимир Зеленский озвучил планы "Большого строительства" на 2021 год: 6,5 тыс км дорог, 245 мостов и самая длинная дорога в стране.