Президент Венгрии сделал прививку китайской COVID-вакциной Sinopharm

Венгрия первой в ЕС получила китайскую вакцину от коронавируса.

Президент Венгрии Янош Адер сделал прививку китайской вакциной от коронавируса Sinopharm.

Фото: hungarytoday.hu

Об этом сообщает издание Hungary Today.

После процедуры политик призвал венгров последовать его примеру и вакцинироваться "как можно скорее".

"Доверимся нашим докторам и нашей системе здравоохранения. Скоро эпидемия будет позади", - сказал Адер.

В Венгрии с начала пандемии зарегистрировано 424 130 случаев COVID-19. Из них 14 902 - с летальным исходом, 319 691 пациент вылечился.

Напомним, 16 февраля Венгрия первой в ЕС получила китайскую COVID-вакцину. В Будапешт доставили 550 тысяч доз разработанной китайской государственной компанией Sinopharm вакцины.

Венгрия рассчитывает получить 5 миллионов доз вакцины Sinopharm течение следующих четырех месяцев.

Страна стремилась приобрести вакцины в странах, которые не входят в совместную программу закупок ЕС, утверждая, что задержки с внедрением будут стоить жизни людей.

Вакцина Sinopharm, которую разработчик считает эффективной почти на 80%, уже используется в Сербии, которая не входит в ЕС.

Венгрия также согласилась приобрести 2 миллиона доз роSSийской вакцины против коронавируса Sputnik V, которой начали вакцинировать жителей Будапешта на прошлой неделе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выберет для вакцинации китайскую вакцину, потому что "больше всего доверяет" именно препарату от Sinopharm.

Объясняя свое решение, Орбан заявил, что китайцы имеют "самый продолжительный опыт работы с вирусом, поэтому они, вероятно, лучше всех информированы".

Напомним, что Украина заключила соглашение о закупке более 1,9 млн доз другой китайской вакцины против ковида - от компании Sinovac Biotech.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"
Порошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курсПорошенко призвал Прямой канал хранить проукраинский курс
Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупциейЭкс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупцией
Иран завершил расследование катастрофы самолета МАУИран завершил расследование катастрофы самолета МАУ
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
Блок рекламы


Похожие новости
Под Офисом президента начался второй протест в поддержку СтерненкоПод Офисом президента начался второй протест в поддержку Стерненко
Лукашенко сложил полномочия президента олимпийского комитета БеларусиЛукашенко сложил полномочия президента олимпийского комитета Беларуси
В Украине создан Конгресс местных и региональных властей при президентеВ Украине создан Конгресс местных и региональных властей при президенте
Президент США распорядился разобраться с дефицитом в полупроводниковой отраслиПрезидент США распорядился разобраться с дефицитом в полупроводниковой отрасли
Эстония отмечает День независимости без парада, президентского приема и публикиЭстония отмечает День независимости без парада, президентского приема и публики
Посол Украины вручил верительные грамоты президенту ИзраиляПосол Украины вручил верительные грамоты президенту Израиля
Президент Молдовы решила добиваться внеочередных выборов в парламентПрезидент Молдовы решила добиваться внеочередных выборов в парламент
Под Офисом президента состоялся многотысячный митинг в поддержку Стерненко (обновлено)Под Офисом президента состоялся многотысячный митинг в поддержку Стерненко (обновлено)
Под Офисом президента проходит многотысячный митинг в поддержку Стерненка (обновлено)Под Офисом президента проходит многотысячный митинг в поддержку Стерненка (обновлено)
Полиция открыла уголовное производство из-за столкновений под Офисом президентаПолиция открыла уголовное производство из-за столкновений под Офисом президента
Последние новости
Подгружаем последние новости