Президент Венгрии сделал прививку китайской COVID-вакциной Sinopharm

Венгрия первой в ЕС получила китайскую вакцину от коронавируса.

Президент Венгрии Янош Адер сделал прививку китайской вакциной от коронавируса Sinopharm.

Фото: hungarytoday.hu

Об этом сообщает издание Hungary Today.

После процедуры политик призвал венгров последовать его примеру и вакцинироваться "как можно скорее".

"Доверимся нашим докторам и нашей системе здравоохранения. Скоро эпидемия будет позади", - сказал Адер.

В Венгрии с начала пандемии зарегистрировано 424 130 случаев COVID-19. Из них 14 902 - с летальным исходом, 319 691 пациент вылечился.

Напомним, 16 февраля Венгрия первой в ЕС получила китайскую COVID-вакцину. В Будапешт доставили 550 тысяч доз разработанной китайской государственной компанией Sinopharm вакцины.

Венгрия рассчитывает получить 5 миллионов доз вакцины Sinopharm течение следующих четырех месяцев.

Страна стремилась приобрести вакцины в странах, которые не входят в совместную программу закупок ЕС , утверждая, что задержки с внедрением будут стоить жизни людей.

Вакцина Sinopharm, которую разработчик считает эффективной почти на 80%, уже используется в Сербии, которая не входит в ЕС .

Венгрия также согласилась приобрести 2 миллиона доз роSSийской вакцины против коронавируса Sputnik V, которой начали вакцинировать жителей Будапешта на прошлой неделе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выберет для вакцинации китайскую вакцину, потому что "больше всего доверяет" именно препарату от Sinopharm.

Объясняя свое решение, Орбан заявил, что китайцы имеют "самый продолжительный опыт работы с вирусом, поэтому они, вероятно, лучше всех информированы".

Напомним, что Украина заключила соглашение о закупке более 1,9 млн доз другой китайской вакцины против ковида - от компании Sinovac Biotech.