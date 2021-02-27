Экс-начальника ГУР Бурбу выселили из Конча-Заспы, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов утверждает, что президент Владимир Зеленский приказал снять охрану с бывшего главы Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы.

"26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Евгения Пригожина - владельца роSSийской частной военной компании "Вагнер", которая фактически является террористической организацией, ведущей войну в Украине и других странах мира. А в Украине 22 февраля без предупреждения и оповещения семья генерал-полковника ГУР МО Василия Бурбы была выселена из охраняемого поселка в Конча-Заспе. Бурбу, который владеет информацией особой государственной важности, ГУР МО и СБУ также лишили документов прикрытия. Его единственной защитой является на данный момент машина, предоставленная посольством США ", - написал Бутусов в фейсбуке.

"Это произошло вскоре после того, как экс-начальник ГУР МО, а также ряд других высокопоставленных офицеров военной разведки дали показания в Государственном бюро расследований и в Генеральной прокуратуре, и полностью подтвердили факт измены и срыва спецоперации против террористов "Вагнера" после совещания в Офисе президента 24 июля", - отметил Бутусов.

Он добавил, что накануне выселения с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского.

"Он предложил Бурбе назначение послом Украины в Австралии, в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и любого сотрудничества с расследователем "Беллигнкет" Христо Грозевым. В другом случае Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел. Бурба отказался от такой позорной сделки. И первые угрозы были немедленно выполнены", - написал Бутусов.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, что поездка боевиков ЧВК "Вагнера", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

14 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

15 сентября на заседании Совета генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в деле "вагнеровцев" открыто три уголовных производства.