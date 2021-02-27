Полицейские привлекли к ответственности киевлянина, который повредил Мемориал Героев Небесной Сотни во Львове

Полицейские привлекли к ответственности правонарушителя, который повредил Мемориал Героев Небесной Сотни во Львове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"26 февраля, около 23.40, в полицию поступило сообщение от прохожего о том, что неизвестные повредили стеклянную ограду на Монументе Героев Небесной Сотни, расположенном на улице Подвальной во Львове", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности участников события - жителей Львовской, Днепропетровской областей и города Киева в возрасте от 21 до 23 лет.

Проанализировав видео с камер наблюдения, диспетчеры ситуационного центра полиции Львовщины установили, что к совершению правонарушения причастен один из них, 23-летний житель столицы, который нанес удар ногой по стеклянному ограждению.

Он умышленно повредил стеклянную ограду Мемориала, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Относительно нарушителя составлен админпротокол по ст. 173 (мелкое хулиганство), что влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, в октябре прошлого года студента, который осквернил памятник на Аллее Героев Небесной Сотни, отчислили из Государственного университета телекоммуникаций.