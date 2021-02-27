В ВСУ зафиксировано 115 новых случаев ковида

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек.

В ВСУ зафиксировано 115 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки, 26 февраля, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек:

Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,

Полтавский военный госпиталь - 3 военнослужащих,

Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Житомирский военный госпиталь - по 2 военнослужащих,

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины,

Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Черновицкий, Николаевский и Мукачевский военные госпитали, 59 военный мобильный госпиталь - по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.

По состоянию на 27 февраля в Вооруженных Силах Украины ковидом болеет 784 человека. Всего за время пандемии выздоровели 15 937 человек, летальных случаев 45. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 125 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года коронавирусом заболели еще 8 172 человека. Зафиксирован 151 летальный случай.

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