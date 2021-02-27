В ВСУ зафиксировано 115 новых случаев ковида
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек.
За прошедшие сутки, 26 февраля, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 115 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 18 человек:
Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины,
Полтавский военный госпиталь - 3 военнослужащих,
Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Житомирский военный госпиталь - по 2 военнослужащих,
Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины,
Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Черновицкий, Николаевский и Мукачевский военные госпитали, 59 военный мобильный госпиталь - по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.
По состоянию на 27 февраля в Вооруженных Силах Украины ковидом болеет 784 человека. Всего за время пандемии выздоровели 15 937 человек, летальных случаев 45. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 125 человек.
Напомним, в Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года коронавирусом заболели еще 8 172 человека. Зафиксирован 151 летальный случай.