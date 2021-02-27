Украинский военный подорвался на противопехотной мине возле Луганского

Военнослужащего госпитализировали.

Украинский военный подорвался на противопехотной мине возле Луганского
Фото: ukrinform.ua

В субботу, 27 февраля, недалеко от населенного пункта Луганское на Донбассе на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) подорвался украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице соцсети Facebook ОТУ "Север".

Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Обстоятельства выясняются.

Напомним, в пятницу, 26 февраля, на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военных.

Около Водяного, что на Приазовье, в результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмы.

Еще один украинский защитник получил пулевое ранение вблизи Марьинки и Лебединского.

Неподалеку от Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил осколочные ранения.

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