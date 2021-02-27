Украинский военный подорвался на противопехотной мине возле Луганского
Военнослужащего госпитализировали.
В субботу, 27 февраля, недалеко от населенного пункта Луганское на Донбассе на противопехотной осколочной мине натяжного действия (ПОМ-2) подорвался украинский военнослужащий.
Об этом говорится на странице соцсети Facebook ОТУ "Север".
Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Обстоятельства выясняются.
Напомним, в пятницу, 26 февраля, на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военных.
Около Водяного, что на Приазовье, в результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмы.
Еще один украинский защитник получил пулевое ранение вблизи Марьинки и Лебединского.
Неподалеку от Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил осколочные ранения.