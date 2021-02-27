Под Офисом президента начался второй протест в поддержку Стерненко

В настоящее время в акции участвуют несколько тысяч человек.

Под Офисом президента начался митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. Это уже вторая акция под офисом Владимира Зеленского - первая прошла в день вынесения приговора.

В настоящее время в акции участвуют несколько тысяч человек.

На месте работает "полиция диалога".

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что сегодня в Киеве не будет никаких кордонов, и граждане смогут свободно, мирно, без оружия, митинговать на улице Банковой.

Стерненко считает дело политически мотивированным. Активиста признали виновным по всем статьям. Это незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор по этому делу получил и соратник Стерненко, Руслан Демчук.

Речь идет о деле по похищению Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще не полученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до настоящего времени.

Во время акции под ОПУ в день приговора произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. Также от слезоточивого газа пострадали некоторые протестующие.

На фоне общественного резонанса из-за приговора прокурор Одесской области Сергей Костенко дал брифинг по делу против Стерненко. Он заявил, что совокупность доказательств позволила прокуратуре занять позицию о наличии преступления и причастности к нему Стерненко и Демчука.

"Этими доказательствами являются: протокол осмотра места происшествия, протокол следственного эксперимента, а также трафики телефонных соединений, подтверждающие общение и перемещение лиц, фигурирующих в производстве, а также показания потерпевших", - перечислил Костенко.

Он также отметил, что, по мнению прокуратуры, целью преступления была не материальная выгода (потерпевший утверждал, что у него забрали 300 гривен), а "попытки принудить его к прекращению общественной деятельности и сложению депутатских полномочий".

Адвокаты Стерненко сообщали, что требуют его перевода из Одесского СИЗО в Киевский, поскольку там ему может угрожать опасность. Костенко сказал, что этот вопрос рассматривается.

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