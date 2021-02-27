Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер от Байдена на 1,9 трлн долларов

400 млрд долларов выделят на борьбу с пандемией, еще около 1 трлн - на помощь населению.

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер от Байдена на 1,9 трлн долларов
Фото: ukrinform.ua

В субботу, 27 февраля, Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом Джо Байденом пакет мер поддержки в условиях пандемии на 1,9 трлн долларов.

Об этом пишет CNN.

Против проголосовали двое демократов: Курт Шрейдер из Орегона и Джаред Голден из Мэна. Законопроект не прошел при поддержке двухпартийности, поскольку за него не проголосовал никто из республиканцев.

Ожидается, что Сенат исключит из закона положение о повышении федеральной минимальной заработной платы до 15 долларов в час.

Как пишет rbc.ua, 400 млрд долларов выделят на борьбу с пандемией, еще около 1 трлн - на помощь населению, остальное пойдет на стимулирование экономики.

Пакет также включает в себя прямую помощь малому бизнесу. Американцы, заработок которых составляет менее 75 тыс. долларов в год, получат по 1 400 долларов. Планируется увеличение налогового кредита на детей, прямое финансирование государственных и местных органов власти, финансирование школ и увеличение средств на доставку вакцин.

Законопроект должен одобрить Сенат, который может это сделать по упрощенной процедуре.

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