Порошенко: Крымская платформа предложена в базовых документах Европарламента

Создание так называемой Крымской платформы - это правильное решение, основанное на стратегии деоккупации Крыма. Об этом во время телемарафона «Крым - это Украина» в эфире телеканалов «Прямой», «5 канал» и «Эспрессо» сказал экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко. При этом он предостерегает нынешнюю власть от чрезмерного увлечения декларативными мерами, которые могут разрушить предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины.

«В 2015 году против около 400 человек физических лиц и 90 человек юридических лиц за оккупацию Крыма и за агрессию против нашей страны на Востоке были применены санкции. ... Создание Крымской платформы - это правильно. Крымская платформа предложена в базовых документах Европарламента, которые подготовлены по предложению Украины еще в 2016 году. Проблема не в том, чтобы пригласить представителей или лидеров ряда стран. Проблема в том, чтобы обеспечить механизм, который бы реализовывал деоккупацию Крыма», - отмечает Порошенко.

Порошенко отметил, что желает успеха будущему саммиту Крымской платформы.

«Сказали, что через две недели нам представят стратегию деоккупации Крыма. Что она будет отличаться от того, что мы уже сделали. Я охотно ее посмотрю. Речь идет о суверенитете и территориальной целостности нашего государства, об освобождении Крыма. Безусловно, я готов присоединиться к этим проектам и процессам. ... Мне все равно, кто это принесет в Украину - Порошенко, Зеленский, гражданское общество или кто-либо другой. Потому что быть настоящим государственником и патриотом - это значит работать не на рейтинг, а на успех своей родной Украины», - отметил лидер «Европейской Солидарности».