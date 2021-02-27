Сегодня в Киеве не будет никаких кордонов, и люди смогут свободно митинговать на улице Банковой, - Геращенко

Сегодня, 27 февраля, в Киеве не будет никаких кордонов, и граждане смогут свободно, мирно, без оружия, митинговать на улице Банковой.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщила пресс-служба МВД .

Геращенко призвал организаторов и участников акции не проявлять никакого насилия.

"Правоохранителями будут проводиться мероприятия общественной безопасности, которые будут необходимы для того, чтобы акция была мирной. Но, если некоторые люди будут призывать к насилию, то мы будем эти действия фиксировать и привлекать к ответственности в случае наступления последствий", - отметил он.

Заместитель министра подчеркнул, что Конституция Украины гарантирует каждому гражданину право на мирный митинг.

Напомним, сегодня, 27 февраля, в 12:00 под Офисом президента должен начаться митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. Это уже вторая акция под офисом Владимира Зеленского - первая прошла в день вынесения приговора.

Стерненко считает дело политически мотивированным. Активиста признали виновным по всем статьям. Это - незаконное хранение оружия, похищение человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападение с целью завладения чужим имуществом. Аналогичный приговор по этому делу получил и соратник Стерненко, Руслан Демчук.

Речь идет о деле по похищению Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до настоящего времени.

Во время акции под ОПУ в день приговора произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. Также от слезоточивого газа пострадали некоторые протестующие.

На фоне общественного резонанса из-за приговора прокурор Одесской области Сергей Костенко дал брифинг по делу против Стерненко. Он заявил, что совокупность доказательств позволила прокуратуре занять позицию о наличии преступления и причастности к нему Стерненко и Демчука.

"Этими доказательствами являются протокол осмотра места происшествия, следственного эксперимента, а также трафики телефонных соединений, подтверждающие общение и перемещение лиц, фигурирующих в производстве, показания потерпевших", - перечислил Костенко.

Он также отметил, что, по мнению прокуратуры, целью преступления была не материальная выгода (потерпевший утверждал, что у него забрали 300 гривен), а "попытки принудить его к прекращению общественной деятельности и сложении депутатских полномочий".