ФБР объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию о роSSийском шпионе Килимнике
В США его обвиняют в препятствовании правосудию.
Фото: globallookpress.com
Федеральное бюро расследований США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту россиянина, помощника экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Константина Килимника, который родился в Кривом Роге.
Об этом говорится в сообщении ФБР.
"Константин Викторович Килимник разыскивается ФБР за то, что примерно в период с 23 февраля по апрель 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, и в других местах, он препятствовал отправлению правосудия и вступил в преступный сговор, целью которого было препятствие отправлению правосудия" , - говорится в сообщении.
16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдал ордер на арест Константина Килимника после того, как ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США.
В обвинительном акте 2018 года утверждается, что Килимник "сознательно и умышленно пытался нечестным путем убедить другого человека действовать в его интересах, чтобы повлиять на содержание показаний этого лица, оттянуть дачу показаний этим лицом, или сделать так, чтобы это лицо не предоставило показания во время официальных заседаний".
Килимник работал и предоставлял услуги посредника украинским и роSSийским бизнесменам и политикам.
Следствие также считает, что Килимник, у которого, как свидетельствуют данные ФБР, есть связи с роSSийской разведкой, оказывал помощь многомиллионной лоббистской кампании в США, которая проводилась по указанию украинского правительства и, вопреки законам США, факт существования которой не был раскрыт.
Напомним, Комитет по разведке Сената США в августе 2020 года в отчете о роSSийском вмешательстве в американские выборы 2016 года назвал Константина Килимника офицером роSSийской разведки.
В отчете говорится, что Килимник помогал бывшему руководителю кампании Дональда Трампа Полу Манафорту "опровергнуть доказательства того, что РоSSия вмешивалась в американские выборы 2016 года".
Константин Килимник имеет двойное гражданство - роSSийское и украинское. Ранее в СМИ появилась информация, что он связан с ГРУ РоSSии. Впрочем, сам Килимник в 2017 году в интервью Радио Свобода отрицал эту информацию.
С 1995-го по 2005-й Килимник работал в московском отделении Международного республиканского института США.
По данным Радио Свобода, в Украине Килимник руководил киевским офисом Манафорта с 2005 по 2015 год.
После избрания Виктора Януковича президентом Украины, Килимник в основном работал в Администрации президента, где помогал Манафорту.