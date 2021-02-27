ФБР объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию о роSSийском шпионе Килимнике

В США его обвиняют в препятствовании правосудию.

Федеральное бюро расследований США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту россиянина, помощника экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Константина Килимника, который родился в Кривом Роге.

Об этом говорится в сообщении ФБР.

"Константин Викторович Килимник разыскивается ФБР за то, что примерно в период с 23 февраля по апрель 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, и в других местах, он препятствовал отправлению правосудия и вступил в преступный сговор, целью которого было препятствие отправлению правосудия" , - говорится в сообщении.

16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдал ордер на арест Константина Килимника после того, как ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США .

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjC pic.twitter.com/yBSOGa7U6E — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

В обвинительном акте 2018 года утверждается, что Килимник "сознательно и умышленно пытался нечестным путем убедить другого человека действовать в его интересах, чтобы повлиять на содержание показаний этого лица, оттянуть дачу показаний этим лицом, или сделать так, чтобы это лицо не предоставило показания во время официальных заседаний".

Килимник работал и предоставлял услуги посредника украинским и роSSийским бизнесменам и политикам.

Следствие также считает, что Килимник, у которого, как свидетельствуют данные ФБР, есть связи с роSSийской разведкой, оказывал помощь многомиллионной лоббистской кампании в США , которая проводилась по указанию украинского правительства и, вопреки законам США , факт существования которой не был раскрыт.

Напомним, Комитет по разведке Сената США в августе 2020 года в отчете о роSSийском вмешательстве в американские выборы 2016 года назвал Константина Килимника офицером роSSийской разведки.

В отчете говорится, что Килимник помогал бывшему руководителю кампании Дональда Трампа Полу Манафорту "опровергнуть доказательства того, что РоSSия вмешивалась в американские выборы 2016 года".

Константин Килимник имеет двойное гражданство - роSSийское и украинское. Ранее в СМИ появилась информация, что он связан с ГРУ РоSSии. Впрочем, сам Килимник в 2017 году в интервью Радио Свобода отрицал эту информацию.

С 1995-го по 2005-й Килимник работал в московском отделении Международного республиканского института США .

По данным Радио Свобода, в Украине Килимник руководил киевским офисом Манафорта с 2005 по 2015 год.

После избрания Виктора Януковича президентом Украины, Килимник в основном работал в Администрации президента, где помогал Манафорту.