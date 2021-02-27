Вчера на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военных

Сегодня роSSийско-оккупационные войска открывали огонь около Зайцева

Сегодня, 27 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Так, недалеко от населенного пункта Зайцево роSSийско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия. Обо всех случаях нарушений украинской стороной СЦКК сообщено представителям ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

Отметим, 26 февраля рядом с Водяным, что на Приазовье, в результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмы.

Еще один украинский защитник получил пулевое ранение вблизи Марьинки и Лебединского.

Неподалеку от Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил осколочные ранения.

Также вчера подтвердились опасения относительно препятствования представителями вооруженных формирований РФ пересечению КПВВ. Так, на КПВВ "Счастье", в котором находились простые жители ВОТ Донецкой и Луганской областей, представители вооруженных формирований не пропустили гуманитарный груз ООН весом примерно 136 тонн (11 грузовиков). Он был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.

Сейчас принимаются меры по повторной доставке груза на временно оккупированную территорию Украины.

Напомним, в пятницу, 26 февраля, роSSийские наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, в частности, из запрещенного вооружения.