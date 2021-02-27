Вчера на Донбассе ранения и боевые травмы получили 11 украинских военных
Сегодня роSSийско-оккупационные войска открывали огонь около Зайцева
Сегодня, 27 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
"Так, недалеко от населенного пункта Зайцево роSSийско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из стрелкового оружия. Обо всех случаях нарушений украинской стороной СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Отметим, 26 февраля рядом с Водяным, что на Приазовье, в результате обстрела шесть военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмы.
Еще один украинский защитник получил пулевое ранение вблизи Марьинки и Лебединского.
Неподалеку от Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил осколочные ранения.
Также вчера подтвердились опасения относительно препятствования представителями вооруженных формирований РФ пересечению КПВВ. Так, на КПВВ "Счастье", в котором находились простые жители ВОТ Донецкой и Луганской областей, представители вооруженных формирований не пропустили гуманитарный груз ООН весом примерно 136 тонн (11 грузовиков). Он был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.
Сейчас принимаются меры по повторной доставке груза на временно оккупированную территорию Украины.
Напомним, в пятницу, 26 февраля, роSSийские наемники десять раз нарушили режим прекращения огня, в частности, из запрещенного вооружения.