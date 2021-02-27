СНБО ввел санкции в отношении Захарченко, Якименко, Березовского и еще семи экс-высокопоставленных лиц

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против 10 должностных лиц, входящих в высший офицерский состав, из-за измены родине.

Об этом по итогам заседание 26 февраля сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сегодня мы рассматривали вопрос о тех должностных лицах, находившихся в высшем офицерском составе, которые изменили нашей стране. И было принято решение о 10 людях лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Никаких званий у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, позволяемых нашим законодательством", - заявил Данилов.

Пресс-центр СБУ сообщает, что среди указанных должностных лиц бывшие глава МВД Виталий Захарченко, командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский, глава СБУ Александр Якименко и другие. Ранее им были объявлены подозрения в государственной измене. Сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.

По мнению сотрудников Службы безопасности, указанные лица были причастны к поддержке пророSSийских сил, а также совершали действия, направленные на укрепление оккупационного режима на территории Автономной Республики Крым и на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

В свою очередь Данилов сообщил, что через две недели на заседании будет заслушан отчет Офиса Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о реализации дел о государственной измене и дезертирстве.

"И все те люди, которые в свое время предали Украину ... будут наказаны. И нам по поручению президента дана такая задача, чтобы они на заседании СНБО отчитались, каким образом все это происходит", - цитирует Данилова "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее СНБО ввел санкции относительно 8 физических и 19 юридических лиц.