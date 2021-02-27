Сын Лукашенко сменил отца во главе НОК Беларуси

Виктор сменил должность и.о. первого вице-президента НОК на президентскую.

Сын Лукашенко сменил отца во главе НОК Беларуси
Олександр і Віктор Лукашенко
Фото: moment-istini.com

45-летний Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, избран президентом Национального олимпийского комитета страны.

"26 февраля 2021 года на отчетно-выборном олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко", - сообщает сайт НОК Білорусі.

С 1997 года НОК Беларуси возглавлял президент страны Александр Лукашенко. В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет запретил Лукашенко участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

Напомним, Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК.

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