В Кабмине рассказали, какими будут действия Украины в случае завершения "Северного потока-2"

"Сейчас РоSSия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб нашей энергетической безопасности".

В Кабмине рассказали, какими будут действия Украины в случае завершения "Северного потока-2"
Фото: eurointegration.com.ua

В случае завершения проекта газопровода "Северный поток-2" Украина может полностью интегрироваться в открытый и конкурентный европейский энергетический рынок.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

"Сейчас РоSSия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта ("Северный поток-2") подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза", - сказала Стефанишина.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что роSSийский газопровод "Северный поток-2" не является экономически целесообразным и несет в себе риски как для ЕС и Украины, так и для самой Германии.

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