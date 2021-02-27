В Кабмине рассказали, какими будут действия Украины в случае завершения "Северного потока-2"
"Сейчас РоSSия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб нашей энергетической безопасности".
В случае завершения проекта газопровода "Северный поток-2" Украина может полностью интегрироваться в открытый и конкурентный европейский энергетический рынок.
Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".
"Сейчас РоSSия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести ущерб нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта ("Северный поток-2") подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза", - сказала Стефанишина.
Напомним, ранее депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что роSSийский газопровод "Северный поток-2" не является экономически целесообразным и несет в себе риски как для ЕС и Украины, так и для самой Германии.