Порошенко: у Трампа было специфическое отношение к Крыму, но его удалось убедить

После этого, по словам Порошенко, появилась важная для Украины «Декларация Помпео».

Порошенко: у Трампа было специфическое отношение к Крыму, но его удалось убедить
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко во время телемарафона «Крым - это Украина» заявил, что с 2014 по 2019 годы украинская власть постоянно держала вопрос деоккупации Крыма на повестке дня международной политики. Он, в частности, рассказал о том, как после переговоров с президентом США Дональдом Трампом появилась известная и очень важная для Украины «Декларация Помпео».

«У Трампа было очень специфическое отношение к Крыму. Но во время моего первого визита в Белый дом и встречи в Овальном кабинете 15 минут из 40-минутной беседы мы говорили о Крыме. Он говорит, что там только русские. Я говорю: вы не знаете, сколько там крымских татар. Там их 300 тысяч. А еще миллион украинцев. Именно так», - рассказал Порошенко.

«После этого мы получили базовый международный документ, который называется «Декларация Помпео», четко заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают роSSийской оккупации Крыма, и это принципиальный документ Соединенных Штатов Америки. Потому Государственный секретарь от имени государства США может делать подобные заявления», - отмечает Петр Порошенко.

Экс-президент также отметил, что заявления нынешней власти о том, что до их прихода ничего не делалось - это пощечина международным партнерам Украины, которые все семь лет поддерживают территориальную целостность нашего государства.

«Сегодня Данилов во время пресс-конференции сказал: с 2014 по 2019 год власть Украины тогдашняя ничего не сделала. ... Когда утверждается, что до 2019-го года ничего не делалось - разве ты не понимаешь, что ты даешь пощечину нашим международным партнерам, которые пять лет работали с нами очень эффективно. И ты говоришь - ничего не было», - возмутился Порошенко.

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