Степанов обсудил "паспорта вакцинации" с послами G7

В министерстве запланировали 5 основных этапов вакцинации и планируют завершить основные мероприятия к осени этого года.

Степанов обсудил "паспорта вакцинации" с послами G7
Максим Степанов та Крістіна Квін
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Министр здравоохранения Максим Степанов провел рабочую встречу с послами G7 в Украине.

Об этом глава МОЗ сообщил в своем Facebook.

"Обсудили несколько ключевых вопросов, в частности: стратегию МОЗ по борьбе с COVID-19, программу вакцинации украинцев, кампанию по популяризации вакцинации и дальнейшие планы по реформированию медицинской отрасли в целом", - сообщил Степанов.

По его словам, в министерстве запланировали 5 основных этапов вакцинации и планируют завершить основные мероприятия к осени этого года.

Стороны также обсудили стратегию популяризации вакцинации.

"Сверили позиции по "паспортам вакцинации". Понимаю, так или иначе мы на уровне цивилизованных стран должны принять единые правила. Однако убежден, что они не могут и не должны стать инструментом институциональной сегрегации или приводить к нарушению ключевых прав и свобод человека", - сообщил министр.

Напомним, ранее Степанов пообещал, что государство обеспечит бесплатный доступ к вакцинам от COVID-19 для 21 миллиона украинцев уже осенью 2021 года.

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