В Европарламенте предупредили о рисках от "Северного потока-2" для Украины и ЕС

Участие Германии в этом проект влияет на политику самой Германии, в частности, в отношении РоSSии.

РоSSийский газопровод "Северный поток-2" не является экономически целесообразным и несет в себе риски как для ЕС и Украины, так и для самой Германии.

Об этом заявил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс, сообщает "Укринформ".

"Прежде всего, этот проект несет с собой много геополитической опасности для Украины, начиная от потери финансовых поступлений, которые являются значительными для все еще довольно уязвимой украинской экономики. Во-вторых, мы должны иметь в виду то, о чем говорят военные эксперты. Если после запуска "Северного потока-2" газовая инфраструктура Украины не будет необходимой РоSSии для транспортировки газа в Европу, она может действовать против Украины даже агрессивнее, чем это происходило в 2014 году, во время оккупации территорий на востоке Украины", - сказал Кубилюс.

Он отметил, что участие Германии в этом проект влияет на политику самой Германии, в частности в отношении РоSSии. Германия не может быть достаточно критической по отношению к роSSийской политике.

"Вы не можете быть одновременно очень критическими относительно политики режима Путина, и одновременно защищать этот проект. А это уже имеет реальное влияние на всю политику ЕС в отношении РоSSии, поскольку Германия является очень важной страной , - отметил политик.

Напомним, 19 февраля Соединенные Штаты решили не вводить санкции против немецких компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2".

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что компании, участвующие в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2", как и ранее, могут попасть под санкции.

Сегодня стало известно, что немецкая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в проект "Северный поток-2". В отчете компании за четвертый квартал и 2020 год отмечается, что дальнейшее финансирование не планируется.