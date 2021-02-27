Данилов пообещал "срочные санкции" любому телеканалу, нарушившему законодательство
Сегодня "каналы Медведчука" начали вещание на Первом независимом.
Любой телеканал, который нарушает украинское законодательство, окажется под санкциями.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам сегодняшнего заседания, сообщает Укринформ.
"Если новый или старый канал будет нарушать украинское законодательство и если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для заслушивания на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Такого произвола, который был до поры до времени, не будет" , - сказал Данилов, комментируя информацию о начале вещания телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Ранее стало известно, что вечером, 26 февраля, команда "каналов Медведчука" начала вещание на Первом независимом. В эфире новый канал представили ведущие и соучредители Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие. Они повторили свою позицию относительно незаконности закрытия каналов Медведчука и рассказали о новом канале. После этого началась информационная программа Top News из новой студии с ведущей Татьяной Будь.
Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.
После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.