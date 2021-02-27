Данилов пообещал "срочные санкции" любому телеканалу, нарушившему законодательство

Любой телеканал, который нарушает украинское законодательство, окажется под санкциями.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам сегодняшнего заседания, сообщает Укринформ.

"Если новый или старый канал будет нарушать украинское законодательство и если он будет работать в пользу иностранного государства, он срочно будет попадать под санкции аппарата СНБО для заслушивания на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Такого произвола, который был до поры до времени, не будет" , - сказал Данилов, комментируя информацию о начале вещания телеканала "Первый независимый", который запустили сотрудники закрытых ранее каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Ранее стало известно, что вечером, 26 февраля, команда "каналов Медведчука" начала вещание на Первом независимом. В эфире новый канал представили ведущие и соучредители Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие. Они повторили свою позицию относительно незаконности закрытия каналов Медведчука и рассказали о новом канале. После этого началась информационная программа Top News из новой студии с ведущей Татьяной Будь.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.