Команда "каналов Медведчука" начала вещание на Первом независимом

В эфире канал представили ведущие и соучредители Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие.

Вечером 26 февраля спутниковый и онлайн-эфир телеканал "Первый независимый", купленный представителем медиагруппы Тараса Козака, начал вещание в новом формате.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Экс-ведущий NewsOne и совладелец медиахолдинга "Новости" Руслан Коцаба рассказал, что в Киеве для канала обустроили студию. Сейчас вещание идет и через спутник, и на youtube каналах ZIK, NewsOne и "112". Канал, по словам Коцабы, также будет доступен в кабеле, например, в пакетах "Триолан" и "Воля".

В эфире новый канал представили ведущие и соучредители Вячеслав Пиховшек, Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Надежда Сасс и другие. Они повторили свою позицию относительно незаконности закрытия каналов Медведчука и рассказали о новом канале. После этого началась информационная программа Top News из новой студии с ведущей Татьяной Будь.

Ранее стало известно, что сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого". Сообщалось, что запуск телеканала планируется в апреле.

10 февраля стало известно, что бывшие сотрудники медиахолдинга, принадлежащего депутату Тарасу Козаку и прекратившего вещание из-за санкций, планируют создать новый канал, владельцами которого станут они сами. Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о создании ООО "Медиахолдинг Новости", который организовали 100 бывших сотрудников ООО "Медиахолдинг Новости", среди них - Диана Панченко, Егор Бенкендорф, Руслан Коцаба, Павел Кужеев, Татьяна Мироненко, Артем Марчевский и другие.

Издание "Гордон" 17 февраля сообщило, что вместо NewsOne у некоторых пользователей спутникового телевидения начал выходить в эфир региональный канал "Первый независимый". В комментарии изданию представителя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания говорилось, что спутниковые и кабельные операторы меняют телеканалы на кнопках по своему усмотрению и только потом сообщают об этом Нацсовет.

В то же время изменения лицензий в общенациональной телесети не происходили.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.