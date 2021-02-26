Наследный принц Саудовской Аравии одобрил убийство журналиста Хашогги, - разведка США

Журналист, работавший для The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года.

За убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги стоит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Это следует из доклада, обнародованного Национальной разведкой США 26 февраля.

"По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по задержанию или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги", - говорится в документе.

В разведке отмечают, что оценка основана на том, как наследный принц контролировал процесс принятия решений в королевстве, непосредственном участии в операции ключевого советника и членов охраны Мухаммеда ибн Салмана, а также на факте поддержки наследным принцем применения насильственных мер для того, чтобы "диссиденты за рубежом, в частности Хашогги, молчали".

"С 2017 года у наследного принца был абсолютный контроль над органами безопасности и разведки королевства, в связи с чем крайне маловероятно, что официальные лица Саудовской Аравии провели операцию подобного характера без согласия наследного принца", - отмечается в докладе.

Президент США Джо Байден в среду заявил, что ознакомился с докладом Национальной разведки США об убийстве Хашогги.

Хашогги, который бежал из Саудовской Аравии и имел вид на жительство в США , где писал критические статьи о своей стране для газеты The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено. Он исчез 2 октября 2018 года после того, как вошел в саудовское консульство в Стамбуле. Он планировал получить документ о разводе для того, чтобы заключить новый брак.

Турецкие власти заявили, что журналиста пытали и убили в консульстве. Местная генеральная прокуратура по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Его задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело журналиста было расчленено и уничтожено.

Саудовская Аравия сначала отрицала обвинения и утверждала, что журналист покинул здание через черный ход и его выход (в отличие от момента, когда он заходил в дом) просто не попал на камеры видеонаблюдения. Однако позже саудовские власти признали смерть журналиста во время драки в консульстве.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман назвал убийство журналиста Джамаля Хашогги "безобразным инцидентом".