Курсантам и лицеистам системы МВД и Минобороны показали фильм о Маркиве
Автор фильма - директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Курсантам Национальной академии внутренних дел, Академии патрульной полиции, а также лицеистам Юридического лицея имени Ярослава Кондратьева и Киевского военного лицея имени Ивана Богуна показали документальный фильм "Позывной "Итальянец", посвященный истории нацгвардейца Виталия Маркива.
Мероприятие состоялось сегодня, 26 февраля, в кинотеатре "Киевская Русь" по инициативе Главного управления полиции Киева, сообщает пресс-служба МВД.
Автор фильма "Позывной "Итальянец" - директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Фильм создан при поддержке Минкультинформполитикы. Также во время показа фильма была презентована книга издательства «Фолио» «Виталий Маркив».
«Эта история для меня личная, потому что мы с Виталием познакомились в разгар боевых действий под Славянском 30 мая 2014 года прямо на передовой», - рассказал автор Артем Шевченко.
Директор Департамента коммуникации МВД пояснил, что символ этого фильма - телебашня, как олицетворение информационного пространства, которое надо защищать, и на который постоянно посягает страна-агрессор.
«Драматическая история Виталия Маркива в Италии закончилась хэппи-эндом, нам удалось убедить итальянское правосудие в его невиновности. Этот, возможно, самый большой успех государства в прошлом году, зарядил всех нас. Украина показала, что будет заниматься судьбой каждого военнослужащего. Это наша общая победа», - отметил Артем Шевченко.
Память погибших Героев Небесной сотни и защитников Украины от роSSийской агрессии почтили минутой молчания.
Виталий Маркив напомнил, что, когда началась война, украинского войска такого, как оно есть сейчас, не было.
«Мы защищали нашу землю на слепом патриотическом желании отстоять свою родину. Этот фильм - яркий пример того, что не только с оружием в руках можно защищать государство. Если бы мы не объединились, этой победы, возможно, бы не было. Я дал себе обещание ни в коем случае не изменить присяге, я дал обещание выстоять. В достоинстве сила. Слава Украине!» - сказал нацгвардеец.