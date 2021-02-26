Курсантам и лицеистам системы МВД и Минобороны показали фильм о Маркиве

Курсантам Национальной академии внутренних дел, Академии патрульной полиции, а также лицеистам Юридического лицея имени Ярослава Кондратьева и Киевского военного лицея имени Ивана Богуна показали документальный фильм "Позывной "Итальянец", посвященный истории нацгвардейца Виталия Маркива.

Фото: mvs.gov.ua

Мероприятие состоялось сегодня, 26 февраля, в кинотеатре "Киевская Русь" по инициативе Главного управления полиции Киева , сообщает пресс-служба МВД .

Автор фильма "Позывной "Итальянец" - директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Фильм создан при поддержке Минкультинформполитикы. Также во время показа фильма была презентована книга издательства «Фолио» «Виталий Маркив».

Фото: mvs.gov.ua

«Эта история для меня личная, потому что мы с Виталием познакомились в разгар боевых действий под Славянском 30 мая 2014 года прямо на передовой», - рассказал автор Артем Шевченко.

Директор Департамента коммуникации МВД пояснил, что символ этого фильма - телебашня, как олицетворение информационного пространства, которое надо защищать, и на который постоянно посягает страна-агрессор.

«Драматическая история Виталия Маркива в Италии закончилась хэппи-эндом, нам удалось убедить итальянское правосудие в его невиновности. Этот, возможно, самый большой успех государства в прошлом году, зарядил всех нас. Украина показала, что будет заниматься судьбой каждого военнослужащего. Это наша общая победа», - отметил Артем Шевченко.

Память погибших Героев Небесной сотни и защитников Украины от роSSийской агрессии почтили минутой молчания.

Виталий Маркив напомнил, что, когда началась война, украинского войска такого, как оно есть сейчас, не было.

Фото: mvs.gov.ua

«Мы защищали нашу землю на слепом патриотическом желании отстоять свою родину. Этот фильм - яркий пример того, что не только с оружием в руках можно защищать государство. Если бы мы не объединились, этой победы, возможно, бы не было. Я дал себе обещание ни в коем случае не изменить присяге, я дал обещание выстоять. В достоинстве сила. Слава Украине!» - сказал нацгвардеец.