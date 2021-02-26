99-летний муж Елизаветы II более 10 дней находится в больнице

Муж Елизаветы II провел 10-ю ночь в больнице после того, как Букингемский дворец подтвердил, что у 99-летнего герцога Эдинбургского обнаружили инфекцию. Сообщается, что в ближайшее время Принца Филиппа не планируют выписывать.

Муж Елизаветы II останется в больнице: что известно о состоянии Принца Филиппа

Муж британской королевы Елизаветы II находится в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне в течение десяти дней. 99-летнего герцога доставили в клинику 16 февраля после того, как он пожаловался на плохое самочувствие.

По информации пресс-службы королевского дворца, Его Высочество останется в медучреждении еще несколько дней.

«Герцог Эдинбургский находится в больнице короля Эдуарда VII, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией. Он чувствует себя комфортно и реагирует на лечение. Его не собираются выписывать из больницы в течение нескольких дней», - говорится в заявлении.

Муж Елизаветы II останется в больнице: что известно о состоянии Принца Филиппа

Изначально мужа Елизаветы II планировали выписать раньше, чтобы он отдыхал дома, но это оказалось невозможным. По словам младшего сына Принца Филиппа, герцогу стало «намного лучше».

«Насколько я знаю, ему лучше. Я говорил с ним на днях, и он сказал, что ему намного лучше. Он с нетерпением ждет выписки. Держим за него кулачки», - отметил Принц Эдвард в интервью Sky News.

Стоит отметить, что в июле Принц Филипп должен отпраздновать свой 100-летний юбилей. А его супруга, королева Англии, должна отметить свой 95-й день рождения в июне на традиционной церемонии Trooping the Colour.

Напомним, наследника Елизаветы II пытались отравить.


Анастасия Березовская, Тудей

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