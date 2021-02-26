Переговоры по обмену удерживаемыми с Россией заморожены, - Денисова

РоSSийская Федерация привязывает этот процесс к выполнению Минских соглашений.

Переговоры по обмену удерживаемыми с Россией заморожены, - Денисова
Фото: Макс Левин

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией сейчас практически заморожены из-за позиции роSSийской власти.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сказала в эфире Радио Крым.Реалии.

По ее словам, РоSSия привязывает этот процесс к выполнению Минских соглашений.

"РоSSия связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу любых обменов. Безусловно, президент Украины, Офис президента, Резников на всех площадках добиваются возвращения наших граждан. Но, к сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли Путина", - сказала Денисова.

Ранее Денисова сообщала, что с начала года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло и на конец января составило 267 человек.

16 января в ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу Украиной пленных в обход Трехсторонней контактной группы. 20 января Людмила Денисова сообщила, что с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украины территорию в ближайшее время будут переданы девять человек, которые незаконно удерживаются боевиками. Впоследствии сообщалось, что вернут только четырех человек.

В МИД отметили, что РоSSия решила передать удерживаемых не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку - главе политсовета ОПЗЖ и куму президента РФ. Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отметила, что РоSSийская Федерация и депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

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