Стратегию деоккупации Крыма представят общественности через две недели, - Данилов

Через две недели общественности презентуют "открытую" часть проекта государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополя.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Первый вопрос, который рассматривали, - проект государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополя. Первый вопрос рассматривали в закрытом режиме. Этот вопрос из двух частей, одна часть касается военной составляющей, полностью закрыта. Вторая часть будет полностью открыта обществу через две недели. Эту часть отрабатывали в течение целого года. Мы начали эту работу в 20-х числах февраля 2020 года", - сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

Данилов отметил, что в разработке участвовали почти все министерства и ведомства страны, а также два комитета Верховной Рады.

Кроме того, Данилов поблагодарил разведчиков, которые добывают информацию на территории временно оккупированного Крыма.

"На основании этих качественных документов мы уже проработали эту позицию. К большому сожалению, с 2014 до 2019 года в стране крымский вопрос не был целостно рассмотрен ни разу. И через две недели мы договорились, что на заседании СНБО этот вопрос будет в окончательном виде принят. И что касается публичной части, будет представлен нашему обществу", - отметил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что через две недели на заседании СНБО будет заслушан отчет Офиса Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел о реализации дел о государственной измене и дезертирства.

Сегодня СНБО ввела санкции относительно Захарченко, Якименко, Березовского и еще семи экс-высокопоставленных лиц из-за измены родине. Они были лишены всех званий.