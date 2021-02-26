Федеральное бюро расследований объявило в розыск, среди группы других россиян, одного из наиболее приближенных к президенту РоSSии Владимиру Путину роSSийского предпринимателя Евгения Пригожина. Розыск объявлен по делу о вмешательстве РоSSии в президентские выборы в США 2016 года, передает Радио Свобода.

Пригожина неофициально называют "поваром Путина" за то, что подконтрольные ему компании обеспечивали услуги питания в Кремле.

В ФБР сообщили, что причина объявления в розыск - "заговор с целью совершения мошенничества против США ". Объявление обнародовано, кроме английского языка, также "на русском" и "на украинском языке" (так в тексте).

За сведения, которые могут привести к аресту Евгения Викторовича Пригожина, ФБР объявляет вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов США .

"ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина за то, что в период с начала 2014 года по 16 февраля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, он, вероятно, был причастен к преступному заговору, целью которого было совершение мошенничества против США путем создания условий, которые ослабили, создали препятствия или взорвали законную деятельность Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США . Пригожин был основным источником финансирования деятельности компании «Агентство интернет-исследований», которая расположена в Санкт-Петербурге. Следствие также считает, что Пригожин руководил и одобрял оперативную деятельность компании для вмешательства в политический и избирательный процесс США , включая приобретение американского компьютерного серверного пространства, создание сотен несуществующих в действительности виртуальных лиц и использование незаконно присвоенной идентификационной информации лиц из США . Целью этой деятельности было приобретение влияния на мнение значительного количества американцев с последующей целью вмешательства в политическую систему США , в частности в ходе президентских выборов 2016 года", - говорится в сообщении.

В ФБР также напомнили, что 16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдал ордер на арест Евгения Пригожина после того, как ранее в тот же день ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США .

Дата появления сообщения о розыске не указана; поисковая система Google индексировала его поздно вечером 25 февраля по Гринвичу, когда в Украине (и РоSSии) было уже за полночь на 26 февраля.

Вместе с Пригожиным по схожим обвинениям во вмешательстве в выборы в США в розыск были объявлены еще 12 граждан РоSSии.