ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца

Анатолий Корниенко требует признать, что его сын погиб из-за агрессии РоSSии в отношении Украины.

Отец 22-летнего погибшего украинского военного с Днепропетровщины Евгения Корниенко Анатолий Корниенко подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Информацию о том, что жалоба принята к рассмотрению, подтвердили в правозащитной группе "Сич", которая помогает мужчине, передает Радио Свобода.

Как рассказала юрист организации Марина Киптила, Анатолий Корниенко уже доказал в украинском суде, что гибель его сына произошла вследствие агрессии РоSSийской Федерации. На это потребовалось три года.

По словам юриста, в своей жалобе отец требует признания в ЕСПЧ нарушения Россией второй и тринадцатой статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В зоне боевых действий на Донбассе 22-летний Евгений Корниенко прослужил несколько месяцев. Погиб 12 августа 2014-го во время боя под Углегорском.

После смерти сына его отец Анатолий Корниенко ушел на фронт добровольцем и пять лет прослужил в Вооруженных силах Украины, прошел "горячие" точки Донбасса, имеет награды.