В Афганистане боевики застрелили трех членов семьи погибшего ранее журналиста
В результате атаки были ранены еще пять человек.
В западном Афганистане в результате нападения боевиков на семью погибшего журналиста погибли трое членов его семьи.
Нападение на дом журналиста и активиста Бисмиллаха Адиля Аймака произошол 25 февраля. По словам представителя местных властей, в результате атаки были ранены еще пять человек, передает Радио Свобода.
Представитель МВД Афганистана на условиях анонимности заявил, что все пятеро раненых - дети.
Губернатор провинции обвинил в нападении талибов, однако не предоставил никаких подробностей в подтверждение своих слов.
Официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид отверг любую причастность группы к нападению. Ни одна другая группа также не взяла на себя ответственность за него.
Аймака застрелили в январе. Ответственность за нападение также на себя никто не взял.
Ранее на этой неделе неизвестные застрелили Халила Нармго, бывшего главу ассоциации журналистов в северной провинции Баглан.
Кампания целенаправленных убийств журналистов и активистов началась после того, как афганское правительство и переговорщики "Талибана" возобновили сложные переговоры в Катаре по предварительному мирному соглашению.
В отчете Организации Объединенных Наций, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что не менее 11 правозащитников и журналистов были убиты в результате целенаправленных атак в Афганистане в период с сентября по конец января 2021 года.
Афганская организация по защите интересов СМИ "Най" заявила 26 февраля, что правительство должно расследовать волну нападений на журналистов.