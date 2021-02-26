В Афганистане боевики застрелили трех членов семьи погибшего ранее журналиста

В результате атаки были ранены еще пять человек.

В западном Афганистане в результате нападения боевиков на семью погибшего журналиста погибли трое членов его семьи.

Нападение на дом журналиста и активиста Бисмиллаха Адиля Аймака произошол 25 февраля. По словам представителя местных властей, в результате атаки были ранены еще пять человек, передает Радио Свобода.

Представитель МВД Афганистана на условиях анонимности заявил, что все пятеро раненых - дети.

Губернатор провинции обвинил в нападении талибов, однако не предоставил никаких подробностей в подтверждение своих слов.

Официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид отверг любую причастность группы к нападению. Ни одна другая группа также не взяла на себя ответственность за него.

Аймака застрелили в январе. Ответственность за нападение также на себя никто не взял.

Ранее на этой неделе неизвестные застрелили Халила Нармго, бывшего главу ассоциации журналистов в северной провинции Баглан.

Кампания целенаправленных убийств журналистов и активистов началась после того, как афганское правительство и переговорщики "Талибана" возобновили сложные переговоры в Катаре по предварительному мирному соглашению.

В отчете Организации Объединенных Наций, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что не менее 11 правозащитников и журналистов были убиты в результате целенаправленных атак в Афганистане в период с сентября по конец января 2021 года.